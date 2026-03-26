PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Khvicha Kvaratskhelia łączony z Arsenalem

Arsenal w minioną niedzielę przegrał pierwszy finał tego sezonu. Podopieczni Mikela Artety okazali się gorsi od Manchesteru City w Pucharze Ligi Angielskiej (0:2). Kanonierzy jednak są na dobrej drodze, aby sięgnąć po upragniony tytuł najlepszej drużyny Premier League, a także są faworytem do wygrania Ligi Mistrzów. Władze klubu natomiast już pracują nad wzmocnieniami, których będą mogli dokonać w letnim okienku.

Tymczasem bardzo ciekawe wieści transferowe z obozu Arsenalu przekazuje „The Independent”. Otóż liderzy Premier League mogą w letnim okienku przeprowadzić niezwykle głośne wzmocnienie, sięgając po jednego z najlepszych piłkarzy na świecie. W kręgu zainteresowań zespołu z Londynu znalazł się Khvicha Kvaratskhelia z Paris Saint-Germain.

Arsenal jeszcze nie podjął odpowiednich kroków dążących do transferu. Kanonierzy na ten moment badają jedynie możliwość sprowadzenia Khvichy Kvaratskhelii. Niewątpliwie ten ruch będzie bardzo trudny do zrealizowania. Paris Saint-Germain nie wyobraża sobie codzienności bez swojej gwiazdy. Na stole mistrzów Francji musi zatem pojawić się gigantyczna oferta za Gruzina.

Khvicha Kvaratskhelia w trwającej kampanii rozegrał 37 spotkań w koszulce Paris Saint-Germain. Reprezentant Gruzji zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 12 trafień, a także zaliczył siedem asyst.