Arsenal wycenił obrońcę. Kolejny piłkarz na wylocie

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Ben White może opuścić Arsenal

Arsenal zajmuje obecnie fotel lidera Premier League, a w 21. kolejce zremisował bezbramkowo z Liverpoolem (0:0) na Emirates Stadium. Podopieczni Mikela Artety świetnie spisują się również w Lidze Mistrzów, gdzie mogą pochwalić się kompletem sześciu zwycięstw. Mimo znakomitej formy zespołu, przyszłość jednego z zawodników pozostaje niepewna.

Ben White pełni rolę rezerwowego i wszystko wskazuje na to, że latem może pożegnać się z londyńskim gigantem. Kanonierzy mogą być skłonni pozwolić wszechstronnemu obrońcy odejść z klubu, jeśli na stole pojawi się oferta w granicach 20-25 milionów funtów. Ewentualny transfer wchodzi jednak w grę dopiero po zakończeniu sezonu.

W ostatnim czasie pojawiały się doniesienia o zainteresowaniu czterokrotnym reprezentantem Anglii ze strony Evertonu. Pozycja White’a w hierarchii zespołu osłabła w ostatnim czasie na rzecz Jurriena Timbera, który coraz częściej jest pierwszym wyborem Artety. Na ten moment szkoleniowiec z pewnością chce zatrzymać doświadczonego defensora. Jednak sam zawodnik może oczekiwać większej liczby minut na boisku.

W poprzednim sezonie White przez dłuższy czas zmagał się z problemami zdrowotnymi, a w obecnych rozgrywkach wystąpił zaledwie 13 razy we wszystkich rozgrywkach. Latem chętnych na jego pozyskanie nie powinno zabraknąć, a kwota w okolicach 25 mln funtów wydaje się atrakcyjna, biorąc pod uwagę jego doświadczenie i uniwersalność.