Arsenal rozgląda za następcą Bena White'a, którego przyszłość w klubie stoi pod dużym znakiem zapytania. Na celowniku Kanonierów znalazł się Ivan Fresneda ze Sportingu Lizbona - donosi "TEAMtalk".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ben White

Ivan Fresneda zastąpi Bena White’a w Arsenalu?

Arsenal w miniony weekend odniósl niezwykle ważne ligowe zwycięstwo. Podopieczni Mikela Artety w pięknym stylu pokonali Tottenham Hotspur (4:1). Derbowa wygrana jest dobrym prognostykiem dla Kanonierów. Londyńczycy znajdowali się w lekkim dołku, co skrzętnie próbował wykorzystać Manchester City, który zbliżył się na niebezpieczną liczbę punktów.

Tymczasem z obozu Arsenalu docierają do nas bardzo ciekawe informacje transferowe. Serwis „TEAMtalk” przekazuje, że Kanonierzy mogą wkrótce rozstać się z Benem Whitem. Anglik nie odgrywa znaczącą rolę w drużynie Mikela Artety. Londyńczycy znaleźli już kandydata na następcę defensora. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Ivan Fresneda, który na co dzień reprezentuje barwy Sportingu Lizbona.

Hiszpański obrońca wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym. W szczególności wśród klubów Premier League. Arsenal jest jednym z klubów, który ma na oku 21-latka. Czas pokaże, gdzie wyląduje w przyszłym sezonie były piłkarz Realu Valladolid.

Ivan Fresneda w trwającej kampanii rozegrał 31 spotkań w koszulce Sportingu Lizbona. Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie, a także trzy asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia defensora na 12 milionów euro.