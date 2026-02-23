Arsenal znalazł następcę White’a. Poważne zainteresowanie

17:07, 23. lutego 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  TEAMtalk

Arsenal rozgląda za następcą Bena White'a, którego przyszłość w klubie stoi pod dużym znakiem zapytania. Na celowniku Kanonierów znalazł się Ivan Fresneda ze Sportingu Lizbona - donosi "TEAMtalk".

Ben White
Obserwuj nas w
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ben White

Ivan Fresneda zastąpi Bena White’a w Arsenalu?

Arsenal w miniony weekend odniósl niezwykle ważne ligowe zwycięstwo. Podopieczni Mikela Artety w pięknym stylu pokonali Tottenham Hotspur (4:1). Derbowa wygrana jest dobrym prognostykiem dla Kanonierów. Londyńczycy znajdowali się w lekkim dołku, co skrzętnie próbował wykorzystać Manchester City, który zbliżył się na niebezpieczną liczbę punktów.

Tymczasem z obozu Arsenalu docierają do nas bardzo ciekawe informacje transferowe. Serwis „TEAMtalk” przekazuje, że Kanonierzy mogą wkrótce rozstać się z Benem Whitem. Anglik nie odgrywa znaczącą rolę w drużynie Mikela Artety. Londyńczycy znaleźli już kandydata na następcę defensora. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Ivan Fresneda, który na co dzień reprezentuje barwy Sportingu Lizbona.

Hiszpański obrońca wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym. W szczególności wśród klubów Premier League. Arsenal jest jednym z klubów, który ma na oku 21-latka. Czas pokaże, gdzie wyląduje w przyszłym sezonie były piłkarz Realu Valladolid.

Ivan Fresneda w trwającej kampanii rozegrał 31 spotkań w koszulce Sportingu Lizbona. Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie, a także trzy asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia defensora na 12 milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź