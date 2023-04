PressFocus Na zdjęciu: Amadou Onana

Arsenal chce latem wzmocnić się kupnem Amadou Onany

Everton oczekuje za swoją gwiazdę aż 70 milionów euro. To dwa razy więcej, niż The Toffees zapłacili latem Lille

Jak donosi belgijskie Het Nieuwsblad, Kanonierzy są w stałym kontakcie z agentem 21-latka

Onana coraz bliżej Arsenalu, Everton żąda wysokiej kwoty

Amadou Onana przebojem wdarł się do Premier League. Reprezentant Belgii, po udanym sezonie we francuskim Lille, przeniósł się do Evertonu latem 2022 roku za 35 milionów euro. Jak się okazało, ta inwestycja była strzałem w dziesiątkę. 21-latek zdecydowanie wyróżnia się bowiem na tle słabego zespołu, który walczy o utrzymanie.

Klub z Goodison Park zdaje sobie sprawę, że w przypadku spadku będzie musiał pozwolić Onanie odejść. Everton żąda za niego 70 milionów euro. Co ciekawe, tak wysoka kwota nie odstrasza Kanonierów, którzy już zimą zabiegali o kartę zawodniczą 21-latka. Belgijskie Het Nieuwsblad donosi, że Arsenal pozostaje w stałym kontakcie z agentem piłkarza. Jego wolą jest przenieść się latem na Emirates, pozostaje mu zatem czekać, aż dogadają się kluby.

Onana wystąpił w tym sezonie w 29 spotkaniach na wszystkich frontach. Zanotował bramkę i asystę w Premier League.

Czytaj więcej: Lampard odmieni sytuację nowego nabytku Chelsea? Zabiegał o niego w przeszłości.

Manchester United Everton 1.51 4.50 6.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 kwietnia 2023 17:51 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin