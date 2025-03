Arsenal szykuje rozmowy z gwiazdą. To będzie hit transferowy Źródło: CaughtOffside Paweł Wątorski Arsenal chce sprowadzić latem nowego napastnika. Według "CaughtOffside", angielski gigant jest zainteresowany Dusanem Vlahoviciem z Juventusu.

Every Second Media / Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta i Thiago Motta