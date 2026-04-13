Arsenal, PSG i trzy inne potęgi. Każdy chce kupić Verbruggena

Bart Verbruggen będzie mógł prebierać w ofertach podczas letniego okna transferowego. Bramkarzem interesuje się przynajmniej pięć topowych klubów. Ekrem Konur pisze m.in. o Arsenalu i PSG.

Verbruggen na liście życzeń Arsenalu, PSG, Bayernu, Chelsea i Interu

Bart Verbruggen to jeden z najlepszych bramkarzy na świecie młodego pokolenia. Ma dopiero 23 lata, a już może pochwalić się gigantycznym doświadczeniem. Od lipca 2023 roku jest numerem jeden w Brighton & Hove Albion, czyli klubie z Premier League. Do tego rozegrał 27 meczów w reprezentacji Holandii, będąc niekwestionowaną „jedynką” w kadrze Oranje.

Rozwój młodego golkipera nie przeszedł obojętnie wśród topowych klubów w Europie. Z informacji, jakie podał Ekrem Konur, wynika, że Verbruggen latem będzie mógł przebierać w ofertach. Bramkarzem Brighton interesuje się co najmniej pięć drużyn. Wśród zainteresowanych wymienia się Arsenal, Paris Saint-Germain, Chelsea, Bayern Monachium i Inter Mediolan.

Największe szanse na grę miałby w Interze Mediolan, Chelsea i Paris Saint-Germain. Nerazzurri szukają nowego bramkarza, a Verbruggen stanowi alternatywę dla Guglielmo Vicario. W Londynie miałby zastąpić Roberta Sancheza, a PSG nie ufa Lucasowi Chevalierowi.

Inaczej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o Arsenal i Bayern Monachium. Kanonierzy widzą w nim zmiennika Davida Rayi. Natomiast w Monachium wszystko zależy od tego, jaką decyzję w sprawie przyszłości podejmie Manuel Neuer.

W tym sezonie Verbruggen ma na swoim koncie 8 czystych kont i 37 straconych goli w 32 meczach.