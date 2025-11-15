Arsenal planuje transfer pomocnika. To będzie ciekawy ruch giganta

Arsenal zamierza w styczniu ruszyć po holenderskiego pomocnika. Jak donosi "CaughtOffside", Quinten Timber z Feyenoordu Rotterdam znalazł się na celowniku angielskiego giganta.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Quinten Timber przymierzany do Arsenalu

Arsenal jest na czele tabeli Premier League, mając cztery punkty przewagi nad drugim Manchesterem City. Drużyna Mikela Artety pozostaje niepokonana od 14 spotkań, a ostatnia potyczka w 11. kolejce zakończyła się remisem z Sunderlandem (2:2). Hiszpański menedżer już teraz planuje ruchy kadrowe przed nadchodzącym zimowym oknem transferowym.

Jak informuje portal „CaughtOffside”, na celowniku Kanonierów znalazł się Quentin Timber z Feyenoordu Rotterdam. Holender będzie dostępny latem przyszłego roku na zasadzie wolnego transferu po wygaśnięciu kontraktu. Istnieje jednak możliwość, że Feyenoord zdecyduje się sprzedać 24-letniego pomocnika już w styczniu, by zarobić na jego odejściu.

Co ciekawe, Timber jest również łączony z niemieckim klubem, który według doniesień planuje przyspieszyć negocjacje. W Arsenalu w środku pola pierwszym wyborem pozostają Declan Rice i Martin Zubimendi, co oznacza, że Timber prawdopodobnie pełniłby rolę rezerwowego na Emirates Stadium. Zawodnik jasno deklaruje, że pragnie wykonać kolejny krok w swojej karierze.

Quentin Timber występuje w Feyenoordzie od 2022 roku, kiedy to przeszedł z Utrechtu za nieco ponad siedem milionów euro. W trwającym sezonie strzelił dwa gole i zanotował jedną asystę w 14 meczach na wszystkich frontach. W reprezentacji Holandii zaliczył dotychczas siedem występów.