Arsenal obserwuje kilku piłkarzy. To mogą być przyszłe gwiazdy

Arsenal uważnie przygląda się kilku młodym zawodnikom. Jak podaje serwis GiveMeSport, w przyszłości mogą oni wzmocnić drużynę Mikela Artety.

Arsenal myśli o przyszłości

Arsenal od kilku tygodni obserwuje piłkarzy w Hiszpanii i Niemczech. Na radarze Kanonierów znalazło się trzech skrzydłowych. Chodzi o zawodników Realu Betis Pablo Garcię, Hoffenheim, a więc Bazoumanę Toure oraz Eintrachtu Frankfurt, czyli Jean-Matteo Bahoyę.

To zawodnicy, którzy wciąż się rozwijają, ale już teraz pokazują wysoką jakość. W ten sam sposób Arsenal działał wcześniej przy transferach Martina Odegaarda czy Gabriela Martinellego.

Według źródła klub monitoruje także jeszcze innego piłkarza z La Liga. Zainteresowanie angielskiego giganta wzbudził Jon Martin z Realu Sociedad, którego obserwowali również skauci Realu Madryt. Hiszpan wyróżnia się solidną grą w obronie i może być ciekawą opcją na przyszłość.

Na tym działania Arsenalu się nie kończą. Anglicy poszukują młodych i perspektywicznych piłkarzy w krajach skandynawskich. Londyńczycy szukają utalentowanych piłkarzy z potencjałem. Klub chce budować swoją kadrę, opierając się nie tylko na największych nazwiskach, ale także na zawodnikach, którzy mogą się rozwinąć.

Na razie działacze nie planują podejmować żadnej pochopnej decyzji. Wręcz przeciwnie, ponieważ obecnie dział skautingu pracuje nad jak najdokładniejszymi raportami, żeby uniknąć niewypałów transferowych.

