Arsenal rozgląda się za wzmocnieniami. Jak się okazuje, trop Kanonierów prowadzi do Serie A. Anglicy wysłali skautów, aby przyjrzeli się Marco Palestrze, piłkarzowi Cagliari Calcio wypożyczonemu z Atalanty Bergamo - donosi Nicolo Schira.

Marco Palestra obserwowany przez Arsenal

Arsenal ma jasny cel na letnie okienko transferowe. Liderzy Premier League będą szukali nowego prawego defensora, jeśli Ben White’a zdecyduje się zakończyć współpracę. Anglik jasno podkreśla, że nie podoba mu się obecna sytuacja w drużynie i rozważa odejście. Kanonierzy zatem powoli rozpoczynają poszukiwania nowego prawego defensora.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Arsenalu przekazuje Nicolo Schira. Otóż angielski klub wybrał się na łowy do Włoch. Jak się okazuje, wpadł im w oku zawodnik, który jest rewelacją obecnego sezonu Serie A. W kręgu zainteresowań Kanonierów znalazł się Marco Palestra, który obecnie jest wypożyczony z Atalanty Bergamo do Cagliari Calcio.

Włoski dziennikarz podkreślił, że Arsenal wysłał skautów, aby z bliska przyjrzeli się młodemu defensorowi. Warto jednak podkreślić, że Anglicy będą musieli sięgnąć głęboko do portfela, jeśli zdecydują się na transfer 20-latka. Atalanta Bergamo wycenia bowiem swojego zawodnika na 50 milionów euro.

Marco Palestra w trwającej kampanii rozegrał 26 spotkań w koszulce Cagliari Calcio. Młodzieżowy reprezentant Italii zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie, a także zaliczył cztery asysty.