Arsenal pozyskał skrzydłowego. Hitowy transfer w Premier League

Noni Madueke dołączył do Arsenalu

Arsenal prezentuje sporą aktywność na rynku transferowym tego lata. Po hitowym transferze Martina Zubimendiego z Realu Sociedad za 70 milionów euro, klub z Emirates Stadium ogłosił kolejne znaczące wzmocnienie. W piątek oficjalnie potwierdzono pozyskanie Noniego Madueke, który przenosi się do północnego Londynu z Chelsea. Kontrakt nowego nabytku Kanonierów ma obowiązywać do czerwca 2030 roku.

23-letni skrzydłowy kosztował Arsenal 55 milionów euro. To kolejny krok w kierunku budowy zespołu gotowego do walki o mistrzostwo Anglii i sukcesy w Lidze Mistrzów. Madueke swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w akademii Tottenhamu Hotspur, a następnie wyjechał do Holandii, gdzie kontynuował rozwój w barwach PSV Eindhoven.

Jego błyskotliwa gra w Holandii sprawiła, że w styczniu 2023 roku Chelsea zdecydowała się ściągnąć do Premier League. W barwach The Blues Madueke rozegrał 92 spotkania, w których strzelił 20 goli i zanotował 9 asyst. W w seniorskiej kadrze zadebiutował we wrześniu 2024 roku w meczu z Finlandią. Do tej pory uzbierał siedem występów w barwach Trzech Lwów.