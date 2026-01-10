Premier League latem z głośnym transferem? Arsenal analizuje rozwiązanie

Arsenal jest jednym z wielu klubów, które planują wzmocnić się w defensywie. Tymczasem interesujące wieści przekazał Sun Sport, wskazując cel transferowy Kanonierów.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Tino Livramento znalazł się na liście życzeń Arsenalu

Arsenal w tej kampanii cieszy swoją grą, zmierzając na dziś pewnym krokiem w kierunku mistrzostwa Premier League. Drużyna prowadzona przez Mikela Artetę aktualnie legitymuje się dorobkiem 49 punktów, wyprzedzając o sześć oczek drugi Manchester City. Władze ekipy z Londynu już teraz planują jednak poprawę jakości w defensywie. Na celowniku Kanonierów miał znaleźć się zawodnik Newcastle United, co sugeruje Sun Sport.

Źródło twierdzi, że Arsenal chciałby pozyskać Tino Livramento. Wiadomo jednak, że ewentualny ruch z udziałem piłkarza nie miałby miejsca tej zimy, a raczej latem, chociaż jak na razie nie przeprowadzono żadnych konkretnych rozmów między stronami. Już w minionym roku pojawiały się natomiast doniesienia, że cena wywoławcza za zawodnika kształtuje się na poziomie 60 milionów funtów, co jasno wskazuje, że taki transfer nie będzie łatwy do zrealizowania.

Livramento to prawy obrońca, który do Newcastle United dołączył z Southampton za ponad 37 milionów euro. Aktualna umowa piłkarza z klubem ze St James’ Park obowiązuje do końca czerwca 2028 roku.

Trzykrotny reprezentant Anglii w tym sezonie wystąpił jak na razie w 18 spotkaniach. Zanotował w nich jedną asystę. Na boisku zawodnik spędził blisko 1400 minut. Piłkarz ogólnie budzi duże zainteresowanie na rynku transferowym. Chęć sfinalizowania transferu z udziałem gracza ma również Manchester United.