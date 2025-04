Arsenal pokrzyżuje plany Liverpoolu? Chodzi o transfer

Arsenal w letnim okienku transferowym może stoczyć walkę z Liverpoolem. Kanonierzy bowiem dołączyli do wyścigu o transfer Rayana Cherkiego z Olympique Lyonem - informuje "TBR Football".

Rayan Cherki również na celowniku Arsenalu

Arsenal w obecnym sezonie ma dość spory problem w ofensywie. Nadchodzące letnie okienko transferowe w londyńskim zespole zatem będzie niezwykle ważne. Kanonierzy będą chcieli pozyskać nowego gracza do ataku i to jest ich główny cel. W mediach przewija się mnóstwo zawodników, którzy są łączeni z przeprowadzką na Emirates Stadium.

Z informacji przekazanych przez „TBR Football” dowiadujemy się bardzo ciekawych informacji z obozu Arsenalu. Otóż Kanonierzy w letnim okienku transferowym mogą stoczyć rywalizację z Liverpoolem. Londyńczycy bowiem dołączyli do The Reds i zainteresowali się Rayanem Cherkim, który na co dzień reprezentuje barwy Olympique Lyonu.

Młodzieżowy reprezentant Francji wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku. W grze o jego transfer wymienia się także Bayern Monachium. 21-latek zapowiedział już, że po sezonie zmieni barwy klubowe, zatem zapowiada się niezwykle interesująca walka o sprowadzenie gwiazdy Les Gones.

Rayan Cherki w obecnym sezonie rozegrał 35 spotkań w koszulce Olympique Lyonu. W tym czasie francuski zawodnik zdołał zgromadzić na swoim koncie osiem trafień, a także 18 asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia 21-latka na 35 milionów euro.