Arsenal i Man United celują w głośny transfer. Na stole nawet 100 mln funtów

Arsenal oraz Manchester United są poważnie zainteresowani Sandro Tonalim z Newcastle United. Serwis "The i Paper" ujawnia, że klub z St. James’ Park wysłucha latem ofert za defensywnego pomocnika.

Arsenal poniósł bolesną porażkę na wyjeździe z AFC Bournemouth (1:2) w 32. kolejce Premier League. Wynik ten sprawił, że Kanonierzy coraz mocniej czują presję ze strony rywali w walce o mistrzostwo Anglii. Manchester City po zwycięstwie nad Chelsea (3:0) na Stamford Bridge zmniejszył stratę do Arsenalu do sześciu punktów. Zespół Pepa Guardioli ma do rozegrania jedno zaległe spotkanie. Już w najbliższą niedzielę (19 kwietnia) oba zespoły zmierzą się w bezpośrednim starciu na Etihad Stadium.

W tle sportowej rywalizacji trwa również intensywna walka na rynku transferowym. Zarówno Arsenal, jak i Manchester United wykazują duże zainteresowanie Sandro Tonalim, który imponuje formą w barwach Newcastle United.

Jak informuje „The i Paper”, Sroki jasno zakomunikowały rywalom, że wszelkie działania w sprawie włoskiego pomocnika muszą zostać podjęte na wczesnym etapie okna transferowego. Newcastle nie zamierza prowadzić długich negocjacji i oczekuje szybkich, konkretnych deklaracji.

Klub z St. James’ Park wycenił 25-letniego pomocnika na około 100 milionów funtów. Tonali jest jednym z kluczowych architektów środka pola Newcastle – zawodnikiem, który kontroluje tempo gry, odpowiada za rozegranie i nadaje rytm całej drużynie.

W bieżącym sezonie Włoch rozegrał 48 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobył trzy bramki i zanotował siedem asyst. Jego wpływ na grę zespołu jest nie do przecenienia, co sprawia, że Newcastle nie zamierza łatwo zgodzić się na jego odejście. Kontrakt pomocnika obowiązuje do czerwca 2028 roku.