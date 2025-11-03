Arsenal i Man City chcą pozyskać Holendra. Zacięta rywalizacja gigantów

17:13, 3. listopada 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  De Telegraaf

Arsenal i Manchester City monitorują sytuację Givairo Reada z Feyenoordu Rotterdam - informuje "De Telegraaf". 19-letni prawy obrońca jest uznawany za jeden z największych talentów holenderskiego futbolu.

Mikel Arteta
Obserwuj nas w
Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Givairo Read rozgrzewa rynek transferowy. Giganci Premier League zainteresowani Holendrem

Arsenal jest liderem tabeli Premier League po 10 rozegranych meczach, a Manchester City znajduje się tuż za plecami Kanonierów. Obaj angielscy giganci już planują wzmocnienia. Kluby słyną z umiejętnego łączenia zakupów gwiazd światowego formatu z inwestowaniem w młode talenty. Najnowszym celem na ich radarze jest Givairo Read. To 19-letni prawy obrońca Feyenoordu Rotterdam, który zbiera znakomite recenzje w Eredivisie.

Według informacji dziennika „De Telegraaf”, skauci Kanonierów i The Citizens kilkukrotnie obserwowali Reada podczas ostatnich spotkań ligowych. Utalentowany defensor znalazł się również w orbicie zainteresowań Bayernu Monachium, który przebudowuje swój skład pod wodzą Vincenta Kompany’ego. Sam piłkarz zachowuje jednak spokój wobec narastających plotek transferowych.

– Czuję się komfortowo w Feyenoordzie i myślę tylko o swoim rozwoju tutaj – powiedział młody obrońca w rozmowie z „De Telegraaf”. Urodzony w Amsterdamie Read trafił do akademii Feyenoordu w 2023 roku. Na debiut w pierwszej drużynie musiał czekać do lutego 2024 roku, ale od tamtej pory jego kariera rozwija się błyskawicznie.

Dotychczas 19-latek rozegrał blisko 50 spotkań w barwach klubu z Rotterdamu, zdobył cztery bramki i dorzucił 11 asyst. Jego dynamiczny styl gry i dojrzałość taktyczna sprawiają, że uznawany jest za jeden z największych talentów holenderskiej piłki.

Kontrakt Reada z Feyenoordem obowiązuje do czerwca 2029 roku, a portal Transfermarkt.de wycenia go obecnie na 20 milionów euro. Wszystko wskazuje na to, że rywalizacja o reprezentanta Oranje do lat 21 może rozstrzygnąć się już latem 2026 roku, kiedy kluby będą gotowe do złożenia konkretnych ofert.

POLECAMY TAKŻE

Szymon Marciniak
Szymon Marciniak poprowadzi hit Ligi Mistrzów
William Saliba
Saliba odmówił Realowi! Oto powód
Mikel Arteta
Arteta wybrał trzy nazwiska. Arsenal szykuje transferową ofensywę