Arsenal i Man City chcą pozyskać Holendra. Zacięta rywalizacja gigantów

Arsenal i Manchester City monitorują sytuację Givairo Reada z Feyenoordu Rotterdam - informuje "De Telegraaf". 19-letni prawy obrońca jest uznawany za jeden z największych talentów holenderskiego futbolu.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Givairo Read rozgrzewa rynek transferowy. Giganci Premier League zainteresowani Holendrem

Arsenal jest liderem tabeli Premier League po 10 rozegranych meczach, a Manchester City znajduje się tuż za plecami Kanonierów. Obaj angielscy giganci już planują wzmocnienia. Kluby słyną z umiejętnego łączenia zakupów gwiazd światowego formatu z inwestowaniem w młode talenty. Najnowszym celem na ich radarze jest Givairo Read. To 19-letni prawy obrońca Feyenoordu Rotterdam, który zbiera znakomite recenzje w Eredivisie.

Według informacji dziennika „De Telegraaf”, skauci Kanonierów i The Citizens kilkukrotnie obserwowali Reada podczas ostatnich spotkań ligowych. Utalentowany defensor znalazł się również w orbicie zainteresowań Bayernu Monachium, który przebudowuje swój skład pod wodzą Vincenta Kompany’ego. Sam piłkarz zachowuje jednak spokój wobec narastających plotek transferowych.

– Czuję się komfortowo w Feyenoordzie i myślę tylko o swoim rozwoju tutaj – powiedział młody obrońca w rozmowie z „De Telegraaf”. Urodzony w Amsterdamie Read trafił do akademii Feyenoordu w 2023 roku. Na debiut w pierwszej drużynie musiał czekać do lutego 2024 roku, ale od tamtej pory jego kariera rozwija się błyskawicznie.

Dotychczas 19-latek rozegrał blisko 50 spotkań w barwach klubu z Rotterdamu, zdobył cztery bramki i dorzucił 11 asyst. Jego dynamiczny styl gry i dojrzałość taktyczna sprawiają, że uznawany jest za jeden z największych talentów holenderskiej piłki.

Kontrakt Reada z Feyenoordem obowiązuje do czerwca 2029 roku, a portal Transfermarkt.de wycenia go obecnie na 20 milionów euro. Wszystko wskazuje na to, że rywalizacja o reprezentanta Oranje do lat 21 może rozstrzygnąć się już latem 2026 roku, kiedy kluby będą gotowe do złożenia konkretnych ofert.