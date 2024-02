Pedro Neto może latem zostać bohaterem transferu do klubu z czołówki Premier League. O Portugalczyka chcą powalczyć Arsenal oraz Liverpool.

fot. Imago/Pro Sports Images Na zdjęciu: Pedro Neto

Pedro Neto ma tego lata szansę na hitowy transfer

Portugalczykiem interesują się Arsenal oraz Liverpool

Wolverhampton liczy na oferty w wysokości 70 milionów euro

Gigantyczne pieniądze za Neto. Arsenal i Liverpool chcą powalczyć

Pedro Neto notuje fantastyczny sezon i jest celem transferowym angielskich gigantów. Do tej pory uzbierał trzy bramki oraz dziesięć asyst, stając się jednym z najlepszych na swojej pozycji w całej Premier League. Nie ulega wątpliwościom, że Portugalczyk ma ogromne umiejętności i zasługuje na grę o najwyższe cele.

Wolverhampton ma świadomość, jak wielkie zainteresowanie generuje 23-latek, dlatego przygotowuje się do rekordowej sprzedaży. Jeśli latem któryś z klubów będzie chciał go ściągnąć, musi liczyć się z wydatkiem w postaci 70 milionów euro. Na taką kwotę Wilki wyceniły swojego gwiazdora. Co ciekawe, z biegiem czasu wycena będzie tylko wzrastać. Wolverhampton ma po swojej stronie wszystkie argumenty, gdyż kontrakt Neto obowiązuje jeszcze przez ponad trzy lata.

Kluby z czołówki Premier League nie miałyby problemu z zapłaceniem tej kwoty. Liverpool może latem stracić Mohameda Salaha, który nie przedłużył jeszcze swojej umowy. Arsenal z kolei pragnie się rozwijać, a pozyskanie tak dobrego zawodnika byłoby tylko tego potwierdzeniem.

