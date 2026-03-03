Arsenal i Chelsea walczą o 19-latka z PSG. Nawet 70 milionów za transfer

Arsenal oraz Chelsea rywalizują o pozyskanie Senny’ego Mayulu z PSG. Transfer raptem 19-letniego zawodnika może kosztować nawet 70 milionów euro, o czym poinformował serwis "CaughtOffside".

Senny Mayulu na celowniku Arsenalu i Chelsea

Arsenal w tym sezonie spisuje się bardzo dobrze. Właściwie trudno mieć wątpliwości, że to będzie ten sezon, a więc kampania, w której Kanonierzy w końcu, po wielu latach posuchy, zdobędą upragnione mistrzostwo Anglii. Ostatnie wyniki tylko to potwierdzają, a wygrana chociażby w derbach z Chelsea jest wielkim bodźcem dla fanów.

Niemniej władze klubu już muszą myśleć o tym, co będzie latem. A to okienko transferowe zapowiada się dla Londyńczyków niezwykle emocjonująco. Przede wszystkim w ostatnim czasie sporo mówiło się o możliwości pozyskania Juliana Alvareza, a więc gracza, którego chce także FC Barcelona. Poza tym Arsenal chce także niezwykle utalentowanego gracza z PSG. Według informacji przekazanych przez serwis „CaughtOffside”, Kanonierzy oraz Chelsea to dwa kluby, które walczą o transfer Senny’ego Mayulu. 19-letni napastnik kosztować może nawet 70 milionów euro.

Senny Mayulu w tym sezonie do tej pory rozegrał w sumie 28 spotkań, w których zdobył cztery gole oraz zanotował pięć asyst. Łącznie dla PSG ma na koncie mimo młodego wieku ma ponad 70 występów w pierwszym zespole. Łącznie jedenastokrotnie trafiał w tym czasie do siatki. Serwis „Transfermarkt” wycenia Francuza na 40 milionów euro.

