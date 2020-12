William Saliba prawdopodobnie w styczniu pożegna się, przynajmniej na pewien okres, z londyńskim Arsenalem. Młody francuski obrońca nie może aktualnie liczyć na występy w zespole prowadzonym przez Mikela Artetę. Jak informuje Sky Sports, Kanonierzy są gotowi na wypożyczenie 19-latka do innego zespołu.

Arsenal zakontraktował Salibę już latem 2019 roku, wykładając za niego 30 milionów euro, ale od razu wypożyczył go na rok do dotychczasowego klubu AS Saint-Etienne. Na francuskich boiskach miał nabierać doświadczenia, by być w pełni gotowy do wzmocnienia Kanonierów w tym sezonie. Zgodnie z założeniami Saliba wrócił latem na Emirates Stadium. Dotychczasowy jego pobyt w Londynie nie jest jednak udany. Piłkarz nie rozegrał ani jednego meczu w pierwszej drużynie.

Saliba nie może być zadowolony ze swojej obecnej sytuacji w zespole. Zdecydowanie więcej po piłkarzu spodziewały się również władze i sztab szkoleniowy Kanonierów. Teraz przedstawiciele Arsenalu są gotowi na jego wypożyczenie podczas styczniowego okna transferowego. Zdają sobie bowiem sprawę, że utalentowany obrońca potrzebuje regularnych występów, aby dalej się rozwijać.

19-latek ma na swoim koncie regularne występy w młodzieżowych reprezentacjach Francji. Uwagę wielu europejskich klubów zwrócił na siebie bardzo dobrymi występami w barwach AS Saint-Etienne. Na boiskach Ligue 1 wystąpił 28 razy.

Po przenosinach do Arsenalu występował do tej pory tylko w drugim zespole.