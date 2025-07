Arsenal chce się pozbyć napastnika. Barcelona celuje w transfer

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Gabriel Jesus na wylocie z Arsenalu

Arsenal wzmocnił już znacząco skład w letnim okienku transferowym po tym, jak ubiegłym sezonie zajął drugie miejsce w Premier League oraz dotarł do półfinału Ligi Mistrzów. Widać było wyraźnie, że drużynie brakuje ofensywnej jakości, co postanowił naprawić menedżer Mikel Arteta.

Do Kanonierów dołączyli już Noni Madueke, Martin Zubimendi oraz Viktor Gyokeres. Transfery pokazują, że klub poważnie podchodzi do wzmocnienia kadry przed kolejnym sezonem, w którym celem pozostaje walka o mistrzostwo Anglii. Jednak latem uwaga klubu skupia się także na potencjalnej sprzedaży niektórych zawodników, by wygenerować dodatkowe środki na dalsze transfery. Jednym z piłkarzy łączonych z odejściem jest brazylijski napastnik Gabriel Jesus.

Przybycie Gyokeresa spowodowało, że spadł w hierarchii napastników i jest obecnie trzecią opcją na tej pozycji. Jak donosi „Football Insider”, klub jest gotowy zaakceptować ofertę za Brazylijczyka. Według doniesień, kilka klubów z Premier League wyraziło już zainteresowanie byłym zawodnikiem Manchesteru City.

Dodatkowo media spekulują, że Barcelona monitoruje sytuację Jesusa. 28-letni Brazylijczyk nie do końca spełnił oczekiwania, jakie wiązano z jego transferem na Emirates Stadium. Od momentu dołączenia do Arsenalu w 2022 roku zdobył 26 bramek i dorzucił 20 asyst w 96 występach. Mimo wszystko wciąż uchodzi za zawodnika o dużym potencjale.