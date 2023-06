Arsenal doszedł do porozumienia z West Hamem United w kwestii wysokości kwoty transferu Declana Rice'a. Do finalizacji transakcji pozostało jedynie dogadanie się z samym zawodnikiem - informuje "The Guardian".

fot. PressFocus Na zdjęciu: Declan Rice

Declan Rice jest o krok od przeprowadzki na Emirates Stadium

Arsenal doszedł do porozumienia z West Hamem w kwestii kwoty transferu

Bayern Monachium, Manchester United i Chelsea działali mniej intensywnie od Kanonierów

Kanonierzy biją rekord transferowy

Po fantastycznym sezonie, który Arsenal zakończył zdobyciem wicemistrzostwa Anglii i powrotem do Ligi Mistrzów, władze wykazują gotowość do poważnego wzmocnienia drużyny. Za priorytet uznaje się transfer do środka pola. Media uważają, że Kanonierów zasili latem przynajmniej jeden środkowy pomocnik. Wszystko wskazuje na to, że pierwszym transferem będzie Declan Rice.

Londyńczycy od dawna pracowali nad tą operacją. Gdy stało się jasne, że Anglik po sezonie opuści szeregi West Hamu United, to właśnie ekipa Mikela Artety była traktowana jako faworyt.

“The Guardian” przekonuje, że po długich i wyczerpujących negocjacjach Arsenal wreszcie doszedł do porozumienia z Młotami w sprawie kwoty transferu. Biorąc pod uwagę bonusy, kwota może sięgnąć nawet 120 milionów euro, co będzie bezwzględnym rekordem w historii Kanonierów.

Poważne zainteresowanie Ricem wykazywały takie marki, jak Bayern Monachium, Manchester United czy Chelsea, lecz to Arsenal działał najszybciej i najkonkretniej.

Do finalizacji transferu pozostało jedynie dogadanie się z samym zawodnikiem. Mając na uwadze jego nastawienie do letniej przeprowadzki, nie powinno być to problemem.

