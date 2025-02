Arsenal chce skrzydłowego. Na radarze zawodnik z Bundesligi

dpa picture alliance / PA Images / Alamy Na zdjęciu: Karim Adeyemi i Mikel Arteta

Karim Adeyemi celem transferowym Arsenalu

Karim Adeyemi w zeszłym miesiącu był bliski przeprowadzki do SSC Napoli, ale transfer zawodnika Borussii Dortmund upadł na ostatniej prostej. Świetna forma 23-latka nie umknęła uwadze silniejszych drużyn, a wszystko wskazuje na to, że już za kilka miesięcy ponownie znajdzie się w samym centrum transferowych spekulacji.

Jak informuje “Fichajes”, Arsenal dołączy do walki o skrzydłowego. Adeyemi w obecnym sezonie ma na koncie pięć goli i sześć asyst w 16 meczach we wszystkich rozgrywkach, co sprawia, że może być cennym wzmocnieniem dla Kanonierów. Warto podkreślić, że wielkim fanem talentu niemieckiego piłkarza jest Mikel Arteta.

Raheem Sterling, który dołączył na wypożyczenie z Chelsea, nie spełnił pokładanych w nim nadziei, a Adeyemi może być zmiennikiem dla Bukayo Saki i Gabriela Martinelliego, którzy potrzebują odpoczynku w długim sezonie. Skrzydłowy pokazał już swój potencjał może być bardziej zainteresowany klubem, gdzie będzie miał większe szanse na występy w podstawowym składzie. Pozostaje pytanie, czy będzie w stanie zaakceptować rolę zmiennika w angielskim gigancie. Kontrakt Niemca na Signal Iduna Park obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.