Arsenal chce skrzydłowego z Bundesligi. To będzie głośny transfer

Arsenal oraz Manchester United zamierzają pozyskać Karima Adeyemiego z Borussii Dortmund - informuje serwis "CaughtOffside". Transfer reprezentanta Niemiec do Premier League jest możliwy już w trakcie zimowego okna transferowego.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Karim Adeyemi na celowniku gigantów Premier League

Arsenal jest na dobrej drodze do wywalczenia mistrzostwa Anglii w sezonie 2025/2026. Po 20. kolejce Kanonierzy prowadzą w tabeli, mając sześć punktów przewagi nad drugim Manchesterem City, który ostatnio zremisował kolejno z Sunderlandem (0:0) i Chelsea (1:1). Z kolei Manchester United po serii słabszych wyników w styczniu zwolnił Rubena Amorima. Czarę goryczy na Old Trafford przelał remis z Leeds United (1:1) na Elland Road.

Zarówno Arsenal, jaki i Manchester United uważnie monitorują sytuację Karima Adeyemiego, którego Borussia Dortmund jest gotowa sprzedać w trakcie zimowego okna transferowego. Obecna kampania jest dla niemieckiego skrzydłowego trudna – nierówna forma, częste zmiany ustawienia taktycznego i doniesienia o napięciach w szatni ograniczyły jego wpływ na zespół. W Dortmundzie coraz głośniej mówi się, że zmiana otoczenia mogłaby przynieść korzyści samemu zawodnikowi, który potrzebuje nowego impulsu w karierze.

Według informacji serwisu „CaughtOffside”, Borussia chce doprowadzić do transferu już teraz, zamiast odkładać decyzję do letniego okna. Początkowo wyceniła Adeyemiego na 60-70 milionów euro. W kuluarach przyznaje się, że przeciętna forma zawodnika w ostatnich miesiącach osłabiła pozycję negocjacyjną klubu.

W bieżącym sezonie Adeyemi rozegrał łącznie 22 mecze, w których zdobył sześć bramek i dorzucił trzy asysty. Jego kontrakt na Signal Iduna Park obowiązuje do czerwca 2027 roku.