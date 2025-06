Arsenal chce gwiazdę Realu Madryt. W grze nawet 90 mln euro

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Rodrygo na radarze Arsenalu

Arsenal od miesięcy poszukują zawodników który mogą grać na obu skrzydłach, a także w środku ataku. Na liście życzeń aktualnych wicemistrzów Anglii znajduje się Rodrygo, który w letnim oknie transferowym może opuścić Real Madryt. Hiszpański gigant jest gotowy, żeby sprzedać Brazylijczyka i czeka na atrakcyjną ofertę.

Graeme Bailey z serwisu „TBR Football” przekazał, że działacze Kanonierów są zdeterminowani, by pozyskać Rodrygo i szykują się do złożenia oferty. Królewscy oczekują za 24-letniego wychowanka Santosu 90 milionów euro. Dziennikarz sugeruje, że porozumienie między klubami może zostać osiągnięte nawet przy ofercie wynoszącej około 70 milionów, jeśli Rodrygo sam zdecyduje się na odejście ze stolicy Hiszpanii.

Rodrygo trafił na Santiago Bernabeu z brazylijskiego Santosu w lipcu 2019 roku. Od tamtej pory rozegrał 268 spotkań, zdobył 68 bramek i dorzucił 51 asyst. Mimo licznych sukcesów, Brazylijczyk nie zawsze cieszył się statusem lidera ofensywy Realu. W sezonie 2024/25 coraz częściej bywał pomijany w wyjściowym składzie, co skłania do szukania nowych wyzwań. Jego kontrakt z Królewskimi obowiązuje do czerwca 2028 roku.