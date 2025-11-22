Arsenal chce reprezentanta Niemiec. W grze 60 mln euro

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Nathaniel Brown przymierzany do Arsenalu

Arsenal znakomicie rozpoczął rozgrywki w Premier League i obecnie jest liderem, wykorzystując potknięcia rywali w walce o tytuł mistrzowski. Mikel Arteta podkreśla, że w zimowym oknie transferowym zamierza pozyskać lewego defensora, by mieć głębię składu.

Pod wodzą Artety Kanonierzy już teraz dysponują jedną z najmocniejszych defensyw w Anglii. W 11 meczach tego sezonu stracili zaledwie pięć bramek. Mimo szerokiego wyboru obrońców, szkoleniowiec szuka wzmocnień, stąd zainteresowanie Nathanielem Brownem z Eintrachtu Frankfurt, o czym informuje „TEAMtalk”.

22-letni Niemiec przedłużył w lutym kontrakt z Eintrachtem do czerwca 2029 roku i ma wpisaną klauzulę odstępnego w wysokości 60 milionów euro. Brown znajduje się na radarze Manchesteru United, Manchesteru City i Newcastle United, które również śledzą jego imponujące występy.

Nathaniel Brown to technicznie uzdolniony lewy obrońca. W tym sezonie w 15 meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył jedną bramkę i zanotował trzy asyst. Dobra forma 22-latka zaowocowała powołaniem do reprezentacji Niemiec przez Juliana Nagelsmanna, a jeśli utrzyma wysoką dyspozycję, jest duża szansa, że zagra na przyszłorocznych mistrzostwach świata. Brown występuje w Eintrachcie od 2024 roku, dołączając z FC Nurnberg za zaledwie 3 miliony euro.