Arsenal chce pokrzyżować plany Interu. Wszedł do gry o gwiazdę Serie A

Arsenal wraca do gry o Ademolę Lookmana. Według "The Sun" londyńczycy rozważają złożenie oferty za gwiazdę Atalanty, o którą od tygodni bezskutecznie walczy Inter Mediolan.

Arsenal włącza się do walki o Lookmana

Ademola Lookman był dotąd priorytetem transferowym Interu. Jednak brak postępów w negocjacjach sprawił, że do gry włączył się Arsenal. „The Sun” informuje, że klub z Londynu poszukuje kolejnego napastnika o innych cechach niż Viktor Gyokeres.

Oprócz Lookmana na liście życzeń The Gunners znajdują się również Eberechi Eze z Crystal Palace i Rodrygo z Realu Madryt. Transfer Nigeryjczyka wydaje się jednak bardziej realny. Lookman ma za sobą świetny sezon, w którym zdobył 20 goli we Włoszech i Europie.

Atalanta oczekuje 50 milionów euro i chętniej sprzeda zawodnika za granicę niż do ligowego rywala. Co ciekawe, dyrektor generalny Atalanty Luca Percassi przebywa właśnie w Londynie, gdzie prowadzi rozmowy transferowe. Według doniesień klub z Bergamo szuka także następcy dla Mateo Reteguiego.

Lookman nie trenuje z drużyną już od czterech dni i oddalił się od zespołu. To sygnał, że myślami jest już przy nowym klubie. Inter wciąż nie przedstawił nowej oferty, a Beppe Marotta przebywa w Nowym Jorku. To sprawia, że Arsenal może mieć przewagę, jeśli zdecyduje się na zdecydowany ruch.

W Londynie coraz głośniej mówi się o możliwej sprzedaży Leandro Trossarda. Belg miałby zrobić miejsce dla młodszego zawodnika z niższą pensją. To wpisuje się w politykę transferową Artety, który stawia na graczy elastycznych, sprawdzonych i gotowych do gry od razu.

