Arsenal chce francuskiego pomocnika. W grze nawet 70 mln euro

Arsenal wyraźnie przygląda się możliwości pozyskania francuskiego skrzydłowego. Na celowniku Kanonierów znajduje się Jean-Matteo Bahoya z Eintrachtu Frankfurt - donosi Florian Plettenberg ze stacji "Sky Sports".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Jean-Matteo Bahoya w orbicie zainteresowań Arsenalu

Arsenal w tym sezonie zmierza po mistrzostwo Anglii, którego nie zdobył od ponad dwóch dekad. Na razie plan Mikela Artety wygląda obiecująco. Kanonierzy zajmują pozycję lidera tabeli Premier League. Choć w trzech ostatnich meczach zanotowali dwa remisy, wciąż utrzymują przewagę nad Manchesterem City i Chelsea.

Klub z Emirates Stadium wyraźnie przygląda się wzmocnieniom na skrzydłach. Według doniesień Floriana Plettenberga, Arsenal poważnie interesuje się 20-letnim francuskim skrzydłowym Eintrachtu Frankfurt, Jean-Matteo Bahoyą. Władze niemieckiego klubu domagają się nawet 70 milionów euro. Transfer mógłby zostać sfinalizowany latem przyszłego roku.

Pozyskanie perspektywicznego skrzydłowego mogłoby wzmocnić konkurencję o miejsce w składzie. Mimo że Bahoya wciąż nie ma dużego doświadczenia na najwyższym poziomie, od czasu transferu do Bundesligi zdobył sześć bramek w 58 meczach Eintrachtu. Eksperci podkreślają, że przy odpowiednim wsparciu trenera może wkrótce rozwinąć się w klasowego zawodnika na swojej pozycji.

W bieżącym sezonie reprezentant Trójkolorowych do lat 21 strzelił trzy gole i zanotował jedną asystę w 18 spotkaniach. Jean-Matteo Bahoya trafił do Eintrachtu latem 2024 roku z Angers za osiem milionów euro. Jego kontrakt w niemieckim klubie obowiązuje do czerwca 2029 roku.