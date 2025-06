Arsenal chce pozyskać Szweda. W grze nawet 70 mln euro

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Anthony Elanga na radarze Arsenalu

Arsenal pozostaje jednym z nielicznych topowych klubów Premier League, który wciąż nie sfinalizował transferu. Ligowi rywale, na czele z Manchesterem City, który sprowadził już czterech nowych graczy, intensywnie się zbroją. Kanonierzy dopiero sondują rynek. W ostatnich tygodniach media łączyły londyńczyków z Viktorem Gyokeresem ze Sportingu Lizbona czy Rodrygo z Realu Madryt. Jednak z każdym dniem coraz więcej wskazuje na to, że oba ruchy mogą nie dojść do skutku.

W związku z tym na celowniku Mikela Artety pojawił się nowy kandydat – Anthony Elanga z Nottingham Forest. 23-letni reprezentant Szwecji ma za sobą jeden z najlepszych sezonów w karierze. Rozegrał 43 spotkania, zdobył 6 bramek i zaliczył aż 12 asyst. Jego szybkość, przebojowość i umiejętność kreowania sytuacji sprawiły, że przyciągnął uwagę czołowych klubów Premier League, nie tylko Arsenalu, ale również Newcastle United.

Elanga błyszczy nie tylko pod względem statystyk, ale także elastycznością. Potrafi grać na obu skrzydłach, co czyni go cennym taktycznie wzmocnieniem dla każdego zespołu aspirującego do walki o najwyższe cele. Według źródeł, Nottingham Forest oczekuje za swojego skrzydłowego ponad 70 milionów euro. Dla Kanonierów to spora inwestycja, zwłaszcza że planują jeszcze wzmocnienia na innych pozycjach, a przede wszystkim w ataku i w środku pola. Na ten moment nie złożono jeszcze oficjalnej oferty za szwedzkiego zawodnika.