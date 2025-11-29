Arsenal chce angielskiego obrońcę. To może być głośny transfer

Arsenal umieścił na liście życzeń Tino Livramento z Newcastle United - donosi portal "CaughtOffside". Boczny obrońca jest jednym z najbardziej pożądanych zawodników w Premier League.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Tino Livramento w orbicie zainteresowań Arsenalu

Arsenal w kolejnym sezonie kontynuuje walkę o mistrzostwo Anglii i w tym celu aktywnie działa na rynku transferowym. Do drużyny Mikel Artety dołączyli latem m.in. Martin Zubimendi, Eberechi Eze i Viktor Gyokeres. Spore wrażenie w ostatnim czasie robi były zawodnik Crystal Palace, który doskonale wkomponował się w zespół Kanonierów.

Według raportu „CaughtOffside”, teraz uwagę klubu z Emirates Stadium przyciąga Tino Livramento z Newcastle United. Klub z północy Anglii jasno zakomunikował, że nie zamierza sprzedawać 23-latka. Co ciekawe, Livramento nie wygląda obecnie na kogoś, kto będzie próbował siłą opuścić St James’ Park. Mimo to jego nazwisko pojawia się w najważniejszych gabinetach w Premier League.

Livramento imponuje atletyzmem i komfortem w grze z piłką, co sprawia, że pasuje do wielu systemów taktycznych. Dodatkowo zawodnik dobrze operuje obiema nogami, a choć jego naturalną pozycją pozostaje prawa strona defensywy. W ubiegłym roku zadebiutował w reprezentacji Anglii, gdzie do tej pory zaliczył trzy występy.

W tym sezonie Livramento zanotował jedną asystę w 10 meczach. Serwis Transfermarkt.de wycenia go na 40 milionów euro. Wychowanek Chelsea może być w kolejnym roku jednym z bohaterów okna transferowgo.