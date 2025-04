Arsenal chce gwiazdę Newcastle United. W grze nawet 70 mln euro

Arsenal przygotowuje się do intensywnego lata transferowego. Jak donosi David Ornstein z "The Athletic", na radarze Kanonierów znajduje się Anthony Gordon z Newcastle United.

Źródło: The Athletic

Źródło: The Athletic

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Anthony Gordon na celowniku Arsenalu

Arsenal FC planuje wzmocnić lewą stronę boiska, a jednym z głównych celów transferowych jest Anthony Gordon, który reprezentuje Newcastle United. Mikel Arteta stawia na znaczące wzmocnienia swojego składu, a oprócz Anglika na jego liście życzeń znajdują się także nowy defensywny pomocnik oraz napastnik. Wśród nazwisk, które znalazły się w kręgu zainteresowań Kanonierów, wyróżniają się takie gwiazdy jak Nico Williams z Athletiku Bilbao oraz Alexander Isak z Newcastle.

Zgodnie z informacjami “The Athletic”, londyńczycy są w stanie przeznaczyć w granicach 60-70 na transfer angielskiego skrzydłowego. Warto zwrócić uwagę, że Gordon zrobił ogromne postępy od momentu przeprowadzki na St. James’ Park z Evertonu w 2023 roku. Choć wcześniej był na celowniku Chelsea, decyzja o przenosinach do The Magpies okazała się strzałem w dziesiątkę.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Władze Newcastle podkreślają, że nie zamierzają rozstawać się z 24-letnim skrzydłowym, jednak rosnąca presja ze strony samego zawodnika, który pragnie rywalizować o najwyższe cele, może skłonić go do wymuszenia transferu do klubu z południowego Londynu. W marcu ubiegłego roku Gordon zadebiutował w reprezentacji Anglii, a od tego czasu rozegrał już dziewięć meczów i raz wpisał się na listę strzelców. W bieżącym sezonie zdobył dziewięć bramek i zaliczył siedem asyst w 34 meczach na wszystkich frontach.