FC Barcelona ma na oku meksykańskiego snajpera. Zaskakujące wieści

13:58, 21. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Źródło:  Ekrem Konur

FC Barcelona nawiązała kontakt z agentem Armando Gonzaleza - dowiedział się Ekrem Konur. 22-letni meksykański napastnik w obecnym sezonie rozegrał 24 mecze, zdobył 17 bramek i zaliczył 1 asystę.

Hansi Flick
Hansi Flick

Armando Gonzalez łączony z Barceloną

FC Barcelona rozgląda się na rynku za nowym napastnikiem w związku z niepewną przyszłością Roberta Lewandowskiego. Duma Katalonii może wprawdzie przedłużyć wygasający kontrakt z polskim snajperem, ale poważnie rozważa sprowadzenie w jego miejsce młodszego zawodnika. W gronie potencjalnych następców wymienia się m.in. Juliana Alvareza, jednak wyciągnięcie go z Atletico Madryt byłoby niezwykle trudnym i kosztownym zadaniem.

Dlatego mistrzowie La Ligi mogą postawić na mniej oczywiste rozwiązanie. Jak informuje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Barcelona bacznie monitoruje postępy Armando Gonzaleza.

22-letni Meksykanin imponuje skutecznością w rodzimej lidze i uchodzi za jednego z najbardziej perspektywicznych atakujących swojego pokolenia. Zainteresowanie nim wykazują również West Ham United oraz Celtic Glasgow. Hiszpanie, Anglicy i Szkoci skontaktowali się już z agentem piłkarza.

Gonzalez jest wychowankiem Realu Aguascalientes, a w 2018 roku trafił do akademii Deportivo Guadalajara. Sześć lat później awansował do pierwszego zespołu Chivas i szybko stał się jego kluczową postacią. W obecnym sezonie rozegrał 24 mecze, zdobył 17 bramek i zanotował 1 asystę. Wartość rynkowa utalentowanego napastnika jest szacowana na około 7 milionów euro, a kontrakt zawodnika obowiązuje do 31 grudnia 2026 roku.