Arka dogadała się z Legią, ale transfer stoi pod znakiem zapytania

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Dawid Szwarga

Arka i Legia dogadane! Goncalves blokuje transfer

Do zamknięcia zimowego okna transferowego w Polsce pozostał tylko jeden dzień. W środę (25 lutego) minie czas, w którym kluby mogą przeprowadzać transakcję. Na finiszu o jeszcze jeden transfer zabiega Arka Gdynia. Kilka dni temu pojawiła się informacja, że drużyna Dawida Szwargi jest zainteresowana piłkarzem Legii Warszawa. Mowa o Claude Goncalvesu, którego skreślił Marek Papszun.

Goncalves miałby zostać wypożyczony do Arki Gdynia na resztę sezonu. Obie strony przez ostatnie dni prowadziły negocjacje ws. potencjalnej transakcji. Meczyki.pl informują, że porozumienie pomiędzy klubami zostało osiągnięte, ale pojawił się problem.

Na wypożyczenie nie zgadza się otoczenie Goncalvesa. Legia wciąż nie otrzymała zielonego światła od obozu Portugalczyka na zmianę klubu. Warto dodać, że 31-latek nie traci na zmianie klubu pod względem finansowym. Jego pensja będzie płacona przez obie drużyny po połowie. Czasu na sfinalizowanie wypożyczenia jest coraz mniej, więc ekipa z Trójmiasta musi naciskać.

Claude Goncalves trafił do Legii latem 2024 roku z bułgarskiego Łudogorca Razgrad na zasadzie wolnego transferu. Łącznie w stołecznym klubie wystąpił w 45 meczach, w których zdobył 2 gole i zaliczył 4 asysty. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2027 roku.