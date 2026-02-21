Legia Warszawa jeszcze tej zimy może zakończyć współpracę z Claudem Goncalvesem. Portugalczyk jednak może zostać w Ekstraklasie. Arka Gdynia jest zainteresowana wypożyczenie pomocnika - donosi Kamil Bętkowski z redakcji "Meczyki".

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Claude Goncalves może wzmocnić Arkę Gdynia

Legia Warszawa znajduje się w olbrzymim dołku. Stołeczna drużyna obecnie okupuje miejsce w strefie spadkowej. Klub w zimowej przerwie sięgnął po poważne posiłki. Na ławce trenerskiej wylądował bowiem Marek Papszun. Dotychczas szkoleniowiec jeszcze nie odbudował Wojskowych, którzy w najbliższym meczu zagrają przed własną publicznością z Wisłą Płock.

Tymczasem docierają do nas bardzo ciekawe wieści transferowe z obozu Legii Warszawa. Kamil Bętkowski z redakcji „Meczyki” poinformował, że Wojskowi jeszcze tej zimy mogą skrócić kadrę. Zespół może bowiem opuścić Claude Goncalves. Portugalczyk jednak nigdzie daleko by się nie wybrał, ponieważ znalazł się w kręgu zainteresowań Arki Gdynia.

Wspomniane źródło zaznacza, że Claude Goncalves tylko tymczasowo miałby opuścić Legię Warszawa. Trójmiejski klub jest zainteresowany bowiem wypożyczeniem portugalskiego pomocnika. Arka Gdynia w zasadzie przez całe zimowe okienko poszukiwała gracza do środka polu, ale wkrótce może pozyskać swojego ligowego rywala.

Claude Goncalves w obecnym sezonie rozegrał 13 spotkań w koszulce Legii Warszawa. Portugalczyk nie ma na koncie trafienia, ale udało mu się zaliczyć asystę. A miało to miejsce w rywalizacji ligowej przeciwko Lechii Gdańsk.