Legia wypożyczy pomocnika? Ligowy rywal zainteresowany

13:14, 21. lutego 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Kamil Bętkowski / Meczyki

Legia Warszawa jeszcze tej zimy może zakończyć współpracę z Claudem Goncalvesem. Portugalczyk jednak może zostać w Ekstraklasie. Arka Gdynia jest zainteresowana wypożyczenie pomocnika - donosi Kamil Bętkowski z redakcji "Meczyki".

Piłkarze Legii Warszawa
PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Claude Goncalves może wzmocnić Arkę Gdynia

Legia Warszawa znajduje się w olbrzymim dołku. Stołeczna drużyna obecnie okupuje miejsce w strefie spadkowej. Klub w zimowej przerwie sięgnął po poważne posiłki. Na ławce trenerskiej wylądował bowiem Marek Papszun. Dotychczas szkoleniowiec jeszcze nie odbudował Wojskowych, którzy w najbliższym meczu zagrają przed własną publicznością z Wisłą Płock.

Tymczasem docierają do nas bardzo ciekawe wieści transferowe z obozu Legii Warszawa. Kamil Bętkowski z redakcji „Meczyki” poinformował, że Wojskowi jeszcze tej zimy mogą skrócić kadrę. Zespół może bowiem opuścić Claude Goncalves. Portugalczyk jednak nigdzie daleko by się nie wybrał, ponieważ znalazł się w kręgu zainteresowań Arki Gdynia.

Wspomniane źródło zaznacza, że Claude Goncalves tylko tymczasowo miałby opuścić Legię Warszawa. Trójmiejski klub jest zainteresowany bowiem wypożyczeniem portugalskiego pomocnika. Arka Gdynia w zasadzie przez całe zimowe okienko poszukiwała gracza do środka polu, ale wkrótce może pozyskać swojego ligowego rywala.

Claude Goncalves w obecnym sezonie rozegrał 13 spotkań w koszulce Legii Warszawa. Portugalczyk nie ma na koncie trafienia, ale udało mu się zaliczyć asystę. A miało to miejsce w rywalizacji ligowej przeciwko Lechii Gdańsk.

