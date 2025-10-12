fot. Associated Press Na zdjęciu: Pau Cubarsi i Ronald Araujo

Araujo dostępny w promocji. Barcelona sprzeda go do Premier League?

Barcelona nie jest zadowolona z dyspozycji Ronalda Araujo i może go sprzedać. Hansi Flick od początku sezonu szuka idealnego partnera dla Pau Cubarsiego. Jako pierwszy szansę otrzymał Urugwajczyk, ale jej nie wykorzystał. Aktualnie pełni tylko rolę rezerwowego, a niemiecki szkoleniowiec miał z niego już w pełni zrezygnować. Dla klubu to znak, że najlepszym rozwiązaniem może być sprzedaż, póki generuje on zainteresowanie na rynku. Media łączą defensora z wieloma ekipami, w tym czołówką Premier League.

Sytuacji Araujo w Katalonii z uwagą przyglądają się Chelsea oraz Liverpool. Oba kluby planują wzmocnienia defensywy, a transfer gwiazdy Barcelony byłby dużym sukcesem. Poważne zainteresowanie wynika także z faktu, że zmniejszyła się jego wycena – Blaugrana może oczekiwać nawet raptem 45 milionów euro. Jeszcze niedawno liczyła na przynajmniej dwukrotność tej kwoty, co tylko podkreśla, z jakimi problemami zmaga się Araujo.

Liverpool nie jest pewny zatrzymania Ibrahimy Konate, a Virgil van Dijk powoli potrzebuje jakościowego następcy. Araujo zdaje się być idealnym kandydatem. Chelsea z kolei nie ma lidera formacji obronnej, a w jej kadrze jest zbyt wielu zawodników, którym brakuje regularności w grze na najwyższym poziomie. Jeśli Araujo wróci do optymalnej dyspozycji, znów może być jednym z najlepszych na swojej pozycji na całym świecie.