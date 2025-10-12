Liverpool i Chelsea widzą okazję. Gwiazda Barcelony zagra w Anglii?

18:54, 12. października 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Football Insider

Ronald Araujo jest na wylocie z Barcelony. Ta okazja przykuwa zainteresowanie Chelsea oraz Liverpoolu. Angielscy giganci chcą sprowadzić gwiazdora do siebie - informuje "Football Insider".

Pau Cubarsi i Ronald Araujo
Obserwuj nas w
fot. Associated Press Na zdjęciu: Pau Cubarsi i Ronald Araujo

Araujo dostępny w promocji. Barcelona sprzeda go do Premier League?

Barcelona nie jest zadowolona z dyspozycji Ronalda Araujo i może go sprzedać. Hansi Flick od początku sezonu szuka idealnego partnera dla Pau Cubarsiego. Jako pierwszy szansę otrzymał Urugwajczyk, ale jej nie wykorzystał. Aktualnie pełni tylko rolę rezerwowego, a niemiecki szkoleniowiec miał z niego już w pełni zrezygnować. Dla klubu to znak, że najlepszym rozwiązaniem może być sprzedaż, póki generuje on zainteresowanie na rynku. Media łączą defensora z wieloma ekipami, w tym czołówką Premier League.

Sytuacji Araujo w Katalonii z uwagą przyglądają się Chelsea oraz Liverpool. Oba kluby planują wzmocnienia defensywy, a transfer gwiazdy Barcelony byłby dużym sukcesem. Poważne zainteresowanie wynika także z faktu, że zmniejszyła się jego wycena – Blaugrana może oczekiwać nawet raptem 45 milionów euro. Jeszcze niedawno liczyła na przynajmniej dwukrotność tej kwoty, co tylko podkreśla, z jakimi problemami zmaga się Araujo.

Liverpool nie jest pewny zatrzymania Ibrahimy Konate, a Virgil van Dijk powoli potrzebuje jakościowego następcy. Araujo zdaje się być idealnym kandydatem. Chelsea z kolei nie ma lidera formacji obronnej, a w jej kadrze jest zbyt wielu zawodników, którym brakuje regularności w grze na najwyższym poziomie. Jeśli Araujo wróci do optymalnej dyspozycji, znów może być jednym z najlepszych na swojej pozycji na całym świecie.

POLECAMY TAKŻE

Hansi Flick
Barcelona odrzuciła piłkarza PSG. Flick go nie chciał
Lamine Yamal
Lamine Yamal marzeniem transferowym giganta! To musi się stać
Joan Laporta
Joan Laporta podjął decyzję. W Barcelonie zbliżają się wybory