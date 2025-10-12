Transfer do Arabii Saudyjskiej? Bruno Fernandes odpowiedział bez ogródek

12:24, 12. października 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  The Mirror

Bruno Fernandes w rozmowie z "The Mirror" zabrał głos na temat ewentualnego transferu z Manchesteru United. Portugalczyk poruszył wątek ws. przeprowadzki do Arabii Saudyjskiej.

Bruno Fernandes
Obserwuj nas w
fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Bruno Fernandes o niedoszłym transferze do ligi saudyjskiej

Bruno Fernandes to wciąż kluczowa postać Manchesteru United. W kontekście zawodnika swego czasu nie brakowało spekulacji dotyczących transferu do jednej z ekip z Arabii Saudyjskiej. Sam zainteresowany postanowił odnieść się do tych doniesień.

– Nie odrzuciłem transferu do Arabii Saudyjskiej ze względu na mundial. Nigdy o tym nie myślałem. Chciałem zostać w Manchesterze United, a klub chciał, żebym został. To wszystko – mówił Bruno Fernandes w rozmowie z „The Mirror”.

POLECAMY TAKŻE

Joshua Zirzkee
Man Utd szykuje zimowe czystki? Dwóch piłkarzy coraz bliżej odejścia
Ruben Amorim
Manchester United nie czeka do lata. Dwa konkretne cele na zimę!
Florentino Perez
Real planuje ruszyć po talent. Chce ściągnąć piłkarski diament Man Utd

– Lubię cieszyć się chwilą, a teraz dla mnie najważniejsze jest reprezentowanie reprezentacji, ponieważ możliwość gry jest dla mnie ogromnym powodem do dumy. Nadal nie wiem, czy będę grał, a co dopiero, czy za rok opuszczę Manchester United – kontynuował Portugalczyk.

– Jestem zadowolony z tego, gdzie jestem teraz, w przeciwnym razie bym nie został. Te rozmowy nie mają na mnie wpływu – zaznaczył piłkarz.

31-letni zawodnik trafił do ekipy z Old Trafford w styczniu 2020 roku. Aktualny kontrakt Bruno Fernandesa z Manchesterem United obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.

W tym sezonie ofensywny pomocnik wystąpił jak dotąd w ośmiu spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Zdobył w nich dwie bramki. Na boisku spędził natomiast ponad 670 minut. Rynkowa wartość zawodnika wynosi obecnie 50 milionów euro.

Czytaj więcej: Real planuje ruszyć po talent. Chce ściągnąć piłkarski diament Man Utd