Transfer do Arabii Saudyjskiej? Bruno Fernandes odpowiedział bez ogródek

Bruno Fernandes w rozmowie z "The Mirror" zabrał głos na temat ewentualnego transferu z Manchesteru United. Portugalczyk poruszył wątek ws. przeprowadzki do Arabii Saudyjskiej.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Bruno Fernandes o niedoszłym transferze do ligi saudyjskiej

Bruno Fernandes to wciąż kluczowa postać Manchesteru United. W kontekście zawodnika swego czasu nie brakowało spekulacji dotyczących transferu do jednej z ekip z Arabii Saudyjskiej. Sam zainteresowany postanowił odnieść się do tych doniesień.

– Nie odrzuciłem transferu do Arabii Saudyjskiej ze względu na mundial. Nigdy o tym nie myślałem. Chciałem zostać w Manchesterze United, a klub chciał, żebym został. To wszystko – mówił Bruno Fernandes w rozmowie z „The Mirror”.

– Lubię cieszyć się chwilą, a teraz dla mnie najważniejsze jest reprezentowanie reprezentacji, ponieważ możliwość gry jest dla mnie ogromnym powodem do dumy. Nadal nie wiem, czy będę grał, a co dopiero, czy za rok opuszczę Manchester United – kontynuował Portugalczyk.

– Jestem zadowolony z tego, gdzie jestem teraz, w przeciwnym razie bym nie został. Te rozmowy nie mają na mnie wpływu – zaznaczył piłkarz.

31-letni zawodnik trafił do ekipy z Old Trafford w styczniu 2020 roku. Aktualny kontrakt Bruno Fernandesa z Manchesterem United obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.

W tym sezonie ofensywny pomocnik wystąpił jak dotąd w ośmiu spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Zdobył w nich dwie bramki. Na boisku spędził natomiast ponad 670 minut. Rynkowa wartość zawodnika wynosi obecnie 50 milionów euro.

