Antony zdecydowany na odejście. Cztery duże kluby wyraziły zainteresowanie

Na zdjęciu: Antony

Antony na wylocie z United

Manchester United chce sprzedać Antony’ego. Klub ustalił cenę wywoławczą na poziomie około 60 milionów euro. 25-letni skrzydłowy ma ważny kontrakt z Czerwonymi Diabłami do 2027 roku. Brazylijczyk został umieszczony na liście transferowej. To wyklucza ponowne wypożyczenie, np. do Realu Betis.

Hiszpański klub był zadowolony z zawodnika, który w drugiej połowie minionego sezonu w 26 spotkaniach zdobył dziewięć goli i zanotował pięć asyst. Jednak nie jest w stanie sprostać oczekiwaniom finansowym ekipy Rubena Amorima. Sprzedaż Antony’ego pozwoliłaby na sfinalizowanie nowych transferów. Brazylijczyk szuka klubu, gdzie będzie mógł regularnie grać.

Newcastle United, Brighton & Hove Albion, Bayer Leverkusen i RB Lipsk są gotów podjąć negocjacje z Manchesterem United. Wszystkie wymienione kluby mogą zaoferować kwotę w okolicach tej, której oczekuje zespół z Old Trafford. Ekipy z Premier League i Bundesligi uważają, że 25-latek ma potencjał i może być dużym wzmocnieniem.

Antony jest otwarty na nowe wyzwanie. Preferuje kluby, które zapewnią mu regularną grę i szansę na powrót na wysoki poziom. Negocjacje z zainteresowanymi zespołami mogą przyspieszyć w najbliższych tygodniach.

Zobacz także: Manchester United chce sprzedać napastnika. Walczą o niego trzy duże kluby