Zaskakująca decyzja gwiazdy Man Utd. Chce odejść za wszelką cenę!

Antony zdecydowany na odejście z Manchesteru United

Man Utd wygląda na to, że niebawem pożegna jednego ze swoich skrzydłowych. Antony jest do tego stopnia zdeterminowany, aby zakończyć współpracę z klubem z Old Trafford, że jest otwarty na znaczną obniżkę swoich zarobków. Wieści przekazał Samuel Luckhurst z Manchester Evening News.

Według informatora źródła brazylijski zawodnik jest w stanie wyrazić zgodę na obniżkę swoich apanaży nawet o 30 procent. Na dzisiaj Antony może liczyć na wynagrodzenie w wysokości dziewięciu milionów euro rocznie. Piłkarz ma za sobą pół roku spędzone w Realu Betis, w którym błyszczał nieszablonowymi zagraniami i efektownymi trafieniami.

Jasne jest w każdym razie, że ekipa z Premier League nie chce ponownie wypożyczyć zawodnika. Antony ma za sobą 17 meczów w lidze hiszpańskiej. Strzelił w nich pięć goli i zaliczył też dwie asysty. Aktualny kontrakt Antony’ego z Man Utd obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.

Ostatnio nie brakowało spekulacji na temat przyszłości zawodnika. Realny scenariusz zakłada, że Brazylijczyk będzie kontynuował karierę w lidze angielskiej. Chętne na transfer z udziałem piłkarza mają być Aston Villa czy Brentford Niemniej ruch z udziałem piłkarza byłby dla tych ekip dużym wyzwaniem. Rynkowa wartość 16-krotnego reprezentanta Brazylii wynosi dzisiaj mniej więcej 35 milionów euro.

