Antony opuści Hiszpanię? Zwrot akcji ws. gwiazdy

Antony robi furorę w barwach Realu Betis. Według "CaughtOffside", hiszpański klub podjął konkretne działania, by zatrzymać Brazylijczyka.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Antony

Real Betis walczy o zatrzymanie Antony’ego

Antony, który nie spełnił pokładanych w nim nadziei w Manchesterze United i w Hiszpanii przeżywa piłkarskie odrodzenie. W barwach Realu Betis zdobył osiem bramek i zanotował pięć asyst w rozgrywkach La Liga oraz Ligi Konferencji. Jego forma znacząco przyczyniła się do awansu zespołu do finału europejskich pucharów, gdzie Betis zmierzy się z Chelsea (28 maja we Wrocławiu)

Angielski klub otwarty jest na transfer definitywny brazylijskiego skrzydłowego i według informacji medialnych, zredukował oczekiwaną cenę do 30–35 milionów euro. Dla Betisu to nadal spora kwota, dlatego klub bada możliwość ponownego wypożyczenia z opcją wykupu oraz podziałem pensji zawodnika.

Warto dodać, że mimo wcześniejszego zainteresowania ze strony kilku większych europejskich klubów, Antony jasno zadeklarował swoje przywiązanie do Betisu. Czuje się w klubie doceniony i uważa, że pod wodzą Manuela Pellegriniego może dalej się rozwijać. Niedawno spore zainteresowanie piłkarzem wykazała Barcelona.

Antony został zawodnikiem Czerwonych Diabłów w 2022 roku, przechodząc z Ajaxu Amsterdam za 95 mln euro. Klub z Old Trafford już wie, że nie będzie w stanie odzyskać pełnej kwoty. Przypomnijmy, że 16-krotny reprezentant Brazylii pozostaje na wypożyczeniu w Betisie do końca obecnego sezonu.