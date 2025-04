Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Antony

Arsenal zarzucił sieć na Antony’ego. Szuka wzmocnienia ataku

Antony doskonale odnajduje się na hiszpańskich boiskach – rozegrał 12 meczów, zdobył 4 bramki oraz zaliczył 4 asysty. Przypomnijmy, że ostatniej zimy skrzydłowy powędrował na wypożyczenie z Manchesteru United do Realu Betis. 16-krotny reprezentant Brazylii błyskawicznie zaaklimatyzował się w La Lidze i zapewne chciałby zostać w stolicy Andaluzji na stałe. Jednak nie wiadomo, czy klub z Sewilli będzie stać na transfer definitywny urodzonego w Sao Paulo zawodnika. Mówi się o kwocie w granicach 50 milionów euro.

Dlatego przyszłość prawego napastnika stoi pod dużym znakiem zapytania. Ciężko wyobrazić sobie, żeby Antony wrócił na Old Trafford, gdzie Ruben Amorim nie widzi dla niego miejsca w podstawowym składzie. W poprzednich tygodniach będący w dobrej formie 25-latek był łączony z Bayernem Monachium czy Atletico Madryt, a teraz w jego kontekście wymienia się w mediach kolejnego europejskiego giganta. Jak dowiedział się portal “TodoFichajes.com”, zainteresowanie Brazylijczykiem wyraził bowiem Arsenal.

Takie przenosiny na pewno wzbudziłyby spore kontrowersje, ponieważ londyński klub to jeden z największych rywali Manchesteru United, z którym skrzydłowy wciąż jest związany kontraktem ważnym do końca czerwca 2027 roku. Szkoleniowiec ekipy Kanonierów – Mikel Arteta – poprosił działaczy z Emirates Stadium o poważne wzmocnienie ataku. Jak widać, kandydatem do przeprowadzki do drużyny The Gunners jest między innymi Antony.