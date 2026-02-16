PSG na zakupach w Madrycie. Zakontraktuje gwiazdę Realu?

14:07, 16. lutego 2026 15:02, 16. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  CaughtOffside.com

Antonio Rudiger może odejść za darmo z Realu Madryt. Jak dowiedział się brytyjski serwis CaughtOffside.com, okazję rynkową planuje wykorzystać Paris Saint-Germain.

Luis Enrique
DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Antonio Rudiger przymierzany do Paris Saint-Germain

Antonio Rudiger może opuścić Real Madryt wraz z końcem aktualnego sezonu. Kontrakt niemieckiego stopera z hiszpańskim klubem obowiązuje bowiem tylko do 30 czerwca 2026 roku, dlatego przyszłość rutynowanego defensora stoi pod znakiem zapytania. Włodarze z Santiago Bernabeu wciąż zastanawiają się, czy zaproponować swojemu piłkarzowi nową umowę, czy pozwolić mu odejść za darmo i rozważyć inne opcje. Sytuacja 81-krotnego reprezentanta Niemiec jest uważnie monitorowana przez kluby ze Starego Kontynentu.

Jeśli Rudiger ostatecznie opuści ekipę Królewskich, to na pewno nie będzie narzekał na brak zainteresowania. W ostatnim czasie łączono go z Chelsea, Tottenhamem Hotspur, West Hamem United oraz Crystal Palace. Jak informuje brytyjski serwis „CaughtOffside”, sytuacji doświadczonego defensora przygląda się również Paris Saint-Germain. Trener drużyny z Paryża – Luis Enrique – widziałby utytułowanego Niemca w swoim zespole.

Mierzący 190 centymetrów defensor z powodzeniem występuje w barwach ekipy Los Blancos od lipca 2022 roku, gdy trafił do Madrytu po wygaśnięciu kontraktu z wyżej wspomnianą Chelsea. Wcześniej reprezentował także Romę, VfB Stuttgart oraz Borussię Dortmund. W koszulce drużyny Królewskich rozegrał dotychczas 166 spotkań, zdobył 7 bramek i zanotował 4 asysty. Jego obecna wartość rynkowa wynosi 12 milionów euro.