Liverpool i Chelsea powalczą o gwiazdora. Muszą sięgnąć głęboko do portfela

Antoine Semenyo na radarach angielskich potentatów

Antoine Semenyo jest jednym z najlepszych piłkarzy na początku obecnego sezonu Premier League. Skrzydłowy AFC Bournemouth imponuje formą oraz regularnością – w trwającej kampanii rozegrał 9 spotkań, strzelił 6 goli i zaliczył 3 asysty. Jego atutami są szybkie rajdy, drybling oraz skuteczność pod bramką rywala. Doskonała dyspozycja 25-letniego atakującego oczywiście nie umknęła uwadze największych angielskich klubów. Wszystko wskazuje na to, że Semenyo już wkrótce zrobi duży krok naprzód w swojej karierze i trafi do zespołu z wyższej półki.

Jak poinformował brytyjski dziennik „Daily Mail”, faworytami w wyścigu o podpis 31-krotnego reprezentanta Ghany są Liverpool oraz Chelsea. Oba kluby od dłuższego czasu poszukują dynamicznego zawodnika, który potrafi zagrać na kilku pozycjach w formacji ofensywnej. Według najnowszych doniesień mediów sprowadzenie Semenyo będzie jednak możliwe dopiero latem 2026 roku, gdyż władze Bournemouth chcą za wszelką cenę zatrzymać swojego lidera przynajmniej do końca aktualnego sezonu, licząc na jego dalszy wpływ na wyniki drużyny The Cherries.

Włodarze Wisienek mają świadomość, że w letnim okienku transferowym trudno będzie przekonać rozchwytywanego piłkarza do pozostania. Wówczas klub z Dean Court zażąda za swoją gwiazdę około 75 milionów funtów, co zdaniem działaczy odpowiada jego wartości rynkowej. Antoine Semenyo broni barw Bournemouth od stycznia 2023 roku, kiedy trafił tam z Bristol City za 10 milionów euro. Błyskawicznie stał się czołową postacią angielskiego zespołu, a także jednym z najbardziej wartościowych zawodników w całej Premier League.