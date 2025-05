Arsenal osłabi ligowego rywala? Na stole 50 milionów euro

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Antoine Semenyo przymierzany do Arsenalu. Jest rozchwytywany

Arsenal ma braki kadrowe, co uwidocznił aktualny sezon, kiedy drużynę Kanonierów nawiedziła plaga kontuzji. Najgorzej wygląda sytuacja w linii ataku zespołu The Gunners, gdzie niedostępni są dwaj napastnicy, a mianowicie Kai Havertz oraz Gabriel Jesus. Niemiec oraz Brazylijczyk od dawna mierzą się z poważnymi urazami i z tego powodu w formacji ofensywnej ekipy Mikela Artety musi grać jego imiennik – Mikel Merino – który jest nominalnym pomocnikiem.

Dlatego londyński klub podczas najbliższego letniego okienka transferowego najprawdopodobniej poważnie wzmocni ten sektor boiska. Z najnowszych informacji przekazanych przez hiszpański serwis „Fichajes.net” wynika, że na celownik Arsenalu trafił skrzydłowy Bournemouth – Antoine Semenyo. 27-krotny reprezentant Ghany jest wszechstronnym zawodnikiem, który sprawdzi się na obu flankach, a awaryjnie zagra też jako środkowy napastnik.

Wszystko wskazuje na to, iż Arsenal stanie do walki z Manchesterem United w wyścigu o podpis gwiazdy ekipy Wisienek. Antoine Semenyo z powodzeniem występuje w barwach zespołu The Cherries od stycznia 2023 roku, gdy trafił na Dean Court za 10 milionów euro z Bristol City. W trwającym sezonie gwiazdor Bournemouth rozegrał 40 meczów, zdobył 11 bramek i zaliczył 7 asyst. Aktualna wartość rynkowa piłkarza wynosi około 50 milionów euro. Zapłacenie takiej kwoty nie stanowi problemu dla Kanonierów oraz Czerwonych Diabłów.