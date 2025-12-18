Griezmann może dołączyć do legendy. To byłby głośny transfer

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Inter Miami chce Griezmanna. Ponownie zagrałby z Messim

Inter Miami jest w ostatnim czasie bardzo aktywny na rynku transferowym i nie zamierza zwalniać tempa. Amerykański klub, który triumfował w minionym sezonie MLS, konsekwentnie wzmacnia skład przed kolejnymi rozgrywkami.

Niedawno do zespołu Flamingów dołączył Sergio Reguilon, a z przeprowadzką na Florydę łączony jest również Koke. Co ciekawe, Inter Miami podobno ma chrapkę na sprowadzenie jeszcze jednego zawodnika Atletico Madryt.

Jak informuje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, na celowniku Interu Miami znalazł się bowiem także Antoine Griezmann. Wciąż nie jest jasne, czy mający częste problemy zdrowotne Luis Suarez przedłuży wygasającą umowę z amerykańskim zespołem, dlatego o kilka lat młodszy Francuz mógłby wejść w jego buty.

34-letni napastnik wielokrotnie podkreślał, że chciałby spróbować swoich sił w Major League Soccer. Dodatkowym atutem byłaby możliwość ponownej gry u boku Leo Messiego, którego świetnie zna z Barcelony.

Antoine Griezmann to jeden z najwybitniejszych piłkarzy swojego pokolenia. Z reprezentacją Francji sięgnął po mistrzostwo świata w 2018 roku oraz wicemistrzostwo Europy w 2016. W barwach Atletico Madryt triumfował w Lidze Europy i Superpucharze Europy. Jest także najlepszym strzelcem w historii drużyny ze stolicy Hiszpanii, zdobywając aż 206 bramek dla ekipy Los Colchoneros.