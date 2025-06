Arsenal poluje na gwiazdę ligowego rywala. Arteta docenia tego piłkarza

Anthony Gordon jest kolejnym zawodnikiem przymierzanym do Arsenalu - informuje dziennik The Times. Londyńczycy planują poważnie wzmocnić swoją linię ataku.

Źródło: The Times

Źródło: The Times

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Anthony Gordon zamieni Newcastle United na Arsenal?

Arsenal planuje poważnie wzmocnić swoją formację ofensywną podczas trwającego letniego okienka transferowego. Dotychczas z dołączeniem do zespołu Kanonierów byli łączeni tacy zawodnicy jak Benjamin Sesko, Alexander Isak, Viktor Gyokeres, Rodrygo czy Nico Williams. Lista zawodników przymierzanych do londyńskiego klubu stale rośnie, a najnowszym nazwiskiem w tym zestawieniu jest Anthony Gordon, który na co dzień przywdziewa koszulkę Newcastle United.

Jak poinformował w piątkowy wieczór brytyjski dziennik „The Times”, 24-letni skrzydłowy wpadł w oko Mikelowi Artecie, który szuka piłkarzy pasujących do preferowanego przez niego stylu gry. Wyciągnięcie dwunastokrotnego reprezentanta Anglii nie będzie jednak łatwym zadaniem, ponieważ drużyna Srok nie ma zamiaru się osłabiać przed grą w Lidze Mistrzów. Newcastle United może przekonać tylko bardzo wysoka oferta i czas pokaże, czy Arsenal przedstawi stosowną propozycję.

Anthony Gordon z powodzeniem występuje w barwach ekipy The Magpies od stycznia 2023 roku, kiedy przeniósł się na St James’ Park za ponad 45 milionów euro z Evertonu. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał natomiast w Liverpoolu, który od jakiegoś czasu również jest nim zainteresowany. Lewoskrzydłowy w trykocie drużyny Srok rozegrał łącznie 106 meczów, strzelił 22 gole i zaliczył 23 asysty. Według fachowego portalu „Transfermarkt” aktualna wartość rynkowa zdolnego atakującego wynosi około 65 milionów euro.