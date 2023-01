Oxford – Arsenal: typy, kursy, zapowiedź (09.01.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Mikel Arteta

Oxford – Arsenal to jedno ze spotkań w ramach 1/32 FA Cup. Zdecydowanymi faworytami są liderzy Premier League. Czy Kanonierzy rzeczywiście pewnie wygrają na Kassam Stadium? Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tej poniedziałkowej konfrontacji. Można w niej znaleźć między innymi nasz typ, kursy bukmacherskie oraz informację o składach.

Kassam Stadium FA Cup Oxford Arsenal 13.8 7.70 1.18 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 stycznia 2023 21:02 .

Oxford – Arsenal: typy i przewidywania

Stawiamy na to, że goście pewnie wygrają ze swoimi rywalami. Najprawdopodobniej Mikel Arteta da odpocząć kilku najważniejszym zawodnikom. Arsenal nie wystąpi w podstawowym składzie, ale Kanonierzy i tak powinni bez większych problemów poradzić sobie ze swoimi poniedziałkowymi przeciwnikami. Gospodarze grają na co dzień w League One. ogólnie idzie im dość przeciętnie. Warto zauważyć, że piłkarze Oxfordu są dopiero na 14. miejscu w lidze, a w pięciu poprzednich spotkaniach zanotowali tylko jedno zwycięstwo.

Oxford – Arsenal: sytuacja kadrowa

W szeregach Oxfordu nie ma żadnych kontuzjowanych zawodników. Po stronie Kanonierów na pewno nie zagrają zaś Gabriel Jesus i Reiss Nelson.

Oxford – Arsenal: ostatnie wyniki

Oxford rywalizował ostatnio na swoim stadionie z Exeter. To spotkanie w rozgrywkach League One zostało rozegrane na początku stycznia tego roku kalendarzowego. Gospodarze nie wykorzystali atutu swojego stadionu i przegrali 0:1. Aktualnie zawodnicy tego klubu zajmują dopiero 14. miejsce w rozgrywkach ligowych. W 24 meczach zdobyli 29 punktów. W tym momencie mają jedynie siedem oczek przewagi nad strefą spadkową. Kanonierzy to liderzy Premier League. Podopieczni Mikela Artety 3 stycznia podejmowali w Londynie Newcastle. Ostatecznie spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Aktualnie Kanonierzy są na pierwszym miejscu w lidze (44 punkty w 17. meczach).

Oxford – Arsenal: historia

W tym wieku Kanonierzy rywalizowali ze swoimi przeciwnikami tylko jeden raz – także na etapie 1/32 finału Pucharu Anglii (w sezonie 2002/03). Wtedy to ekipa z Londynu pokonała Oxford na swoim stadionie 2:0 i bez większych problemów awansowała do kolejnej rundy.

Oxford – Arsenal: kursy bukmacherskie

Internetowi bukmacherzy uważają, że zdecydowanie większe szanse na zanotowanie wiktorii mają gracze The Gunners.

Oxford – Arsenal: przewidywane składy

Oxford: McGinty – Anderson, Moore, Long, Brown – Bate, McGuane, Brannagan – Wildschut, Taylor, Goodrham

Arsenal: Turner – Soares, Holding, Magalhaes, Tierney – Vieira, Elneny, Lokonga – Marquinhos, Nketiah, Rowe

Oxford – Arsenal: transmisja

Spotkanie Oxford – Arsenal będzie transmitowane na Betclic (początek poniedziałkowego meczu o 21:00).