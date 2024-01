Angielski klub zaskoczy transferem? Prowadzi w wyścigu o Dybalę Źródło: Dean Jones Sebastian Janus Aston Villa zamierza walczyć o najwyższe cele. Zimą wzmocni skład, o czym wspominał Unai Emery. Klub z Premier League jest sensacyjnym faworytem w wyścigu o Paulo Dybalę.

Paulo Dybala of AS Roma gestures during the Italy cup football match between SS Lazio and AS Roma at Olimpico stadium in Rome Italy, January 10th, 2024. AndreaxStaccioli Na zdjęciu: Paulo Dybala