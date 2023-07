IMAGO / Independent Photo Agency Na zdjęciu: Angel Di Maria

Angel Di Maria wybrał już nowego pracodawcę

Argentyńczyk po trzynastu latach wróci do Benfici Lizbona

Ogłoszenia zawodnika można spodziewać się na początku przyszłego tygodnia

Di Maria ma nowy klub

Według informacji przekazanych przez Matteo Moretto, Angel Di Maria dogadał się już w sprawie swojego transferu z Benficą Lizbona i na początku przyszłego tygodnia zostanie ogłoszony nowym piłkarzem tego zespołu. Dla 35-latka będzie to powrót do klubu po 13 latach przerwy. To właśnie “Orły” pozwoliły Di Marii wypłynąć na szerokie wody europejskiej piłki. Z klubem na nowo ma się związać do 30 czerwca 2024 roku.

Angel Di Maria w zakończonym sezonie rozegrał 40 spotkań, strzelił w nich 8 bramek i zanotował 7 asyst dla Juventusu. Skrzydłowy wystąpił także z reprezentacją Argentyny podczas Mistrzostw Świata w Katarze. Dla “Albicelestes” rozegrał w sumie 132 spotkania i zdobył 29 goli.

