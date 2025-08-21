Man United zainteresowany gwiazdką Chelsea. Trudne rozmowy

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Andrey Santos na celowniku Manchesteru United

Manchester United prowadzi zaawansowane rozmowy z Chelsea w sprawie sprzedaży Alejandro Garnacho. Argentyński skrzydłowy od dawna znajduje się na radarze londyńskiego klubu, a negocjacje w sprawie tej transakcji trwają od kilku tygodni. Jak donosi Ben Jacobs z portalu „GiveMeSport”, przy okazji rozmów na temat Alejandro Garnacho działacze Czerwonych Diabłów poruszyli również kwestię innego piłkarza – Andreya Santosa. Młody Brazylijczyk wzbudził zainteresowanie Manchesteru United, który chciałby sprawdzić, czy istnieje możliwość sprowadzenia gwiazdki na Old Trafford.

Andrey Santos wpadł w oko Rubenowi Amorimowi, ale wydaje się, że portugalski szkoleniowiec ostatecznie będzie musiał obejść się smakiem. Władze Chelsea traktują bowiem 21-letniego pomocnika jako zawodnika nietykalnego i nie planują jego sprzedaży. Enzo Maresca, trener ekipy Niebieskich, ma już przygotowany plan na rozwój Brazylijczyka – zamierza dawać mu regularne szanse w nadchodzącym sezonie. W Londynie widzą w nim przyszłość środka pola, dlatego nie chcą nawet słuchać ofert, mimo że zdolny młodzieniec mógłby zbić cenę za zakontraktowanie wspomnianego wyżej Alejandro Garnacho.

Andrey Santos trafił do Chelsea w styczniu 2023 roku z Vasco da Gama, a kwota transferu wyniosła 12,5 miliona euro. Początkowo nie miał wielu okazji do gry w pierwszym zespole, dlatego był wysyłany na wypożyczenia – najpierw do Nottingham Forest, a później do Strasbourga. Szczególnie ten drugi pobyt okazał się przełomowy. We francuskiej Ligue 1 brazylijski pomocnik rozegrał aż 45 spotkań, w których zdobył 12 bramek i zaliczył 5 asyst. To właśnie tam udowodnił, że może być jednym z kluczowych piłkarzy środka pola w drużynie The Blues. Aktualna wartość rynkowa 21-letniego zawodnika wynosi 35 milionów euro.