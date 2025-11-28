Ancelotti sprawdza się w nowej roli. Trwają kluczowe rozmowy

Carlo Ancelotti od kilku miesięcy pracuje jako selekcjoner reprezentacji Brazylii. Jego umowa może wkrótce zostać przedłużona, gdyż w tej sprawie trwają rozmowy - informuje ESPN.

fot. Associated Press Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Ancelotti chwalony w Brazylii. Zostanie na dłużej?

Carlo Ancelotti w 2021 roku wrócił do Realu Madryt, z którym dwa razy zdobywał mistrzostwo Hiszpanii oraz Ligę Mistrzów. Miniony sezon był natomiast bardzo nieudany, dlatego władze klubu zdecydowały, że to odpowiedni moment, aby zakończyć współpracę. Ancelotti opuścił Santiago Bernabeu, gdzie zastąpił go Xabi Alonso.

Jeszcze podczas pracy w Realu Ancelotti był łączony z posadą selekcjonera reprezentacji Brazylii. Działacze z tamtejszego związku otwarcie mówili o swoich zamiarach, a 66-latek faktycznie nie wykluczał spróbowania swoich sił w piłce reprezentacyjnej. Pod koniec maja obie strony oficjalnie się porozumiały.

W nowej roli Ancelotti sprawdza się dość dobrze. Dotąd poprowadził giganta w ośmiu meczach, w tym czterech w eliminacjach do mistrzostw świata. Przegrał z Boliwią na zakończenie eliminacji, a także z Japonią w meczu towarzyskim.

Włoch jest chwalony przede wszystkim za to, jak zarządza kadrą i swoimi zawodnikami. Gwiazdy cieszą się z tej współpracy i liczą, że będzie kontynuowana. Pozytywnie wypowiadał się o nim chociażby Vinicius Junior.

Brazylijski związek faktycznie pracuje nad zatrzymaniem Ancelottiego na dłużej. Jego obecna umowa wygasa zaraz po mistrzostwach świata, ale niebawem może zostać przedłużona. Będzie to oznaczać, że Włoch zostanie na tym stanowisku niezależnie od wyniku przyszłorocznego mundialu.