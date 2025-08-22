Amorim wskazał piłkarzy. Oni nie chcą grać w Man United

Ruben Amorim nie zamierza niczego ukrywać. Trener Man United podczas piątkowej konferencji prasowej jasno wskazał zawodników, którzy myślami są już poza Old Trafford.

Mark Pain/ Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Amorim przekonany. Ci gracze odejdą

Manchester United rozpoczął sezon Premier League od niewielkiej, ale jednak porażki w hitowym pojedynku z Arsenalem. Czerwone Diabły, które w letnim okienku dokonały trzech sporych transferów, kontynuują przebudowę kadry. Z odejściem z Old Trafford łącznych jest kilku zawodników. Ruben Amorim na przedmeczowej konferencji prasowej wypowiedział się na temat ich sytuacji.

– Wiem, że dla zespołu to nic dobrego, ale nie da się ukryć, że Jadon Sancho, Alejandro Garnacho, Tyrell Malacia i Antony zamierzają zmienić klubowe barwy – przyznał szkoleniowiec Man United.

Z czerwoną częścią Manchesteru do tej pory pożegnali się tacy piłkarze, jak Victor Lindelof i Christian Eriksen, których umowy nie zostały przedłużone, Jonny Evans, który postanowił zakończyć karierę, i Marcus Rahsford, który został wypożyczony do Barcelony. Sancho, Garnacho, Malacia i Antony także nie znajdują się w planach Amorima na ten sezon.

Manchester United w 2. kolejce Premier League zmierzy się z Fulham. Londyńczycy na otwarcie sezonu zremisowali 1:1 z Brightonem.