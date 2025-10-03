Amorim pogrążył się tymi decyzjami. Gwiazdy błyszczą w innych klubach

Ruben Amorim zmaga się z narastającą krytyką po słabym początku sezonu Manchesteru United. Byli piłkarze Rashford, Garnacho i Hojlund błyszczą w Europie, co tylko podważa jego decyzje personalne.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Rashford, Garnacho i Hojlund dają odpowiedź w Lidze Mistrzów

Manchester United przegrał 1:3 z Brentford, co było już czwartą ligową porażką w tym sezonie. Ruben Amorim, mimo narastającej presji, nadal ma poparcie klubowych władz, jednak spotkanie z Sunderlandem urasta do rangi kluczowego dla jego przyszłości.

Portugalczyk przebudował ofensywę, odstawiając Marcusa Rashforda, Alejandro Garnacho i Rasmusa Hojlunda. W ich miejsce sprowadzeni zostali Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo i Matheus Cunha. Pierwszy z nich zdobył gola z Brentford, ale generalnie linia ataku wciąż nie daje oczekiwanej jakości.

Tymczasem dawni zawodnicy United pokazują się z bardzo dobrej strony. Garnacho miał duży udział w zwycięstwie Chelsea nad Benfiką w Lidze Mistrzów. Jego dośrodkowanie spowodowało bramkę samobójczą, a Argentyńczyk zamieścił w mediach społecznościowych wymowny wpis: „Wieczory Ligi Mistrzów”.

Rashford asystował przy golu Ferrana Torresa w meczu Barcelony z PSG. To już szóste jego bezpośrednie zaangażowanie bramkowe od transferu, a jego gra pokazała, że wciąż może być czołowym zawodnikiem na europejskiej scenie. Sygnał wysłał także Hojlund, który zdobył dwa gole w barwach Napoli przeciwko Sportingowi. Po pierwszym trafieniu wskazał na emblemat Ligi Mistrzów na koszulce, co odebrano jako aluzję do decyzji Amorima.

Trójka byłych graczy United podważa w ten sposób transferową politykę Portugalczyka. Ich świetne występy w Europie sprawiają, że krytyka wobec obecnego menedżera Manchesteru United tylko rośnie.

