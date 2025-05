Amorim wytypował piłkarzy na sprzedaż. Dla nich nie ma miejsca w Man United

Manchester United zaliczył fatalny sezon w Premier League. Ruben Amorim planuje latem czystki w składzie. Zdaniem portalu Give Me Sport na wylocie znaleźli się m.in. Casemiro i Andre Onana.

Źródło: Give Me Sport

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Andre Onana, Casemiro, Luke Shaw i Rasmus Hojlund na wylocie z Man United

Manchester United zaliczył najgorszy sezon w historii swoich występów w Premier League. Przed ostatnią kolejkę zajmują dopiero 16. miejsce w tabeli. Oznacza to, że Czerwone Diabły nie wystąpią w przyszłej edycji europejskich pucharów. Co prawda mieli szanse na awans do Ligi Mistrzów poprzez Ligę Europy, lecz w finale przegrali z Tottenhamem (0:1).

Ze względu na słabe wyniki Ruben Amorim planuje przeprowadzić latem rewolucję kadrową. Z informacji portalu Give Me Sport wynika, że Portugalczyk skreślił czterech zawodników. Na liście piłkarzy, którzy mają zostać sprzedani, znalazły się głośne nazwiska.

Przyszłości z grą na Old Trafford na pewno nie mogą wiązać Casemiro, Andre Onana, Luke Shaw i Rasmus Hojlund. Pozbycie się całej czwórki nie tylko uszczupli kadrę pierwszego zespołu, ale również pozwoli zaoszczędzić aż 935 tysięcy funtów tygodniowo w budżecie płacowym. Co więcej, według portalu Daily Star niepewny przyszłości w klubie ma być również Bruno Fernandes.

Źródło sugeruje jednak, że sprzedaż takich piłkarzy jak Casemiro czy Luke Shaw nie będzie łatwym zadaniem. Głównym czynnikiem, który na to wpływa jest fakt, że obaj zarabiają bardzo duże pieniądze, więc ciężko oczekiwać, aby zrezygnowali z lukratywnego kontraktu. Warto jednak dodać, że umowa Brazylijczyka wygasa na koniec przyszłego sezonu, zaś kontrakt bocznego obrońcy dopiero w połowie 2027 roku.